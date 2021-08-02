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Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

Yangın sırasında bir vatandaş, evinde bulunan tüpleri patlama riskine karşı uzak bir alana götürdü. Başka bir vatandaş ise alevlere zeytin dalı ile müdahale etti.