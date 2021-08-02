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    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

    Yangın sırasında bir vatandaş, evinde bulunan tüpleri patlama riskine karşı uzak bir alana götürdü. Başka bir vatandaş ise alevlere zeytin dalı ile müdahale etti.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 18:03
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    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan orman yangınları ile mücadele devam ediyor.

    Bölgede birçok yangın söndürme aracı, ekipler ve vatandaşlar alevlerin önüne geçebilmek için cansiperane çalışmalar yürütüyor.

    Yangın, ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar ilerledi.

    Dağın yamacına kurulu mahalle, bir anda alevlerin arasında kaldı.

    Bölgede şiddetli rüzgarın da etkili olmasıyla alevler gökyüzüne yükseldi.

    VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

    Bölgede yaşayan vatandaşlar, yangını söndürebilmek için seferber oldu.

    Vatandaşlardan biri, yangının evlere sıçrama ihtimalini düşünerek evde bulunan tüpleri dışarı çıkardı.

    Tüpleri, evin 200 metre ilerisine taşıyan vatandaş üstlerini el arabası ile kapattı.

    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu #1

    YANGINLARIN MAHALLEYE ULAŞMASI ENGELLENDİ

    Bir başka vatandaş ise etrafını saran alevlerin arasında son ana kadar kalarak, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için elindeki zeytin dalı ile müdahale etti.

    Hem vatandaşlar hem ekipler, uzun uğraşlar sayesinde alevlerin mahalleye ulaşmasını engelledi.

    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu VİDEO

    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu #2

    1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgede yangın, rüzgarın etkisiyle karşı yamaca sıçradı.

    Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu #3

    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu #4

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    Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu #13

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