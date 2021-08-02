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- Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
- İHA
- 02.08.2021 - 18:00
- Güncelleme : 02.08.2021 - 18:03
Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan orman yangınları ile mücadele devam ediyor.
Bölgede birçok yangın söndürme aracı, ekipler ve vatandaşlar alevlerin önüne geçebilmek için cansiperane çalışmalar yürütüyor.
Yangın, ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar ilerledi.
Dağın yamacına kurulu mahalle, bir anda alevlerin arasında kaldı.
Bölgede şiddetli rüzgarın da etkili olmasıyla alevler gökyüzüne yükseldi.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yangını söndürebilmek için seferber oldu.
Vatandaşlardan biri, yangının evlere sıçrama ihtimalini düşünerek evde bulunan tüpleri dışarı çıkardı.
Tüpleri, evin 200 metre ilerisine taşıyan vatandaş üstlerini el arabası ile kapattı.
YANGINLARIN MAHALLEYE ULAŞMASI ENGELLENDİ
Bir başka vatandaş ise etrafını saran alevlerin arasında son ana kadar kalarak, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için elindeki zeytin dalı ile müdahale etti.
Hem vatandaşlar hem ekipler, uzun uğraşlar sayesinde alevlerin mahalleye ulaşmasını engelledi.
Antalya’da yangın mahalleye yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu VİDEO
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgede yangın, rüzgarın etkisiyle karşı yamaca sıçradı.
Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.