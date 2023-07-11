İHA

Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları da artış gösteriyor...

Kentlerde meydana gelen yangınlar korkuya sebep olurken bir yeni yangın Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

Saat 15.00 sıralarında yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezler üzerinde bulunan Yalım Park'ta falezlerdeki kargı ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bu sırada falezlerin alt kısmında denize giren vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Denize inişin yapıldığı merdivenler alevlerin arasında kaldı.

10 kişilik bir grup büyük korku yaşarken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Yakındaki kafenin görevlileri ve bir hayvansever, yanan alanda besledikleri hayvanlar için büyük üzüntü yaşadı, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar merdivenlerden yukarıya çıktı.

Dumanların arasından arkadaşıyla geçen Halil Acartay, şu ifadeleri kullandı:

İtfaiye olmasa neredeyse yanmıştık, tekne yanaştı bizi almak için. Her tarafımızı bir anda alevler sardı. Yangın biz denizdeyken kısa sürede başladı ve büyüdü. Birisi buralara bir şeyler yapıyor.



Neredeyse biz de yanıyorduk, İtfaiye olmasa kurtulmamız zordu. İtfaiyemize teşekkür ediyoruz. Aşağıda 10-12 kişi vardı. Bayağı bir telaşlandık. İtfaiyemizin emeğine sağlık. Hala yoğun bir duman var.