Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Evde tek başına olan 16 yaşındaki Bulut Sicim, içinde yağ olan tavayı ocağa koyduktan uyuyakaldı.
Tava alev alarak yanmaya başlarken, daireden duman çıktığını gören komşuları, kapıyı çalıp Sicim'i uyandırdı.
EVE GİRDİ, KEDİLERİNİ ALDI
Yangına müdahale etmek isteyen Bulut Sicim, alevleri söndüremeyince dışarı çıktı.
Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale etti.
Duman tahliyesinin ardından daireye giren Sicim, evdeki iki kedisini saklandıkları yerden alıp kafese koyarak evden çıkardı.
'UYUYAKALDIM'
Yangın nedeniyle evde zarar olduğunu söyleyen Bulut Sicim, "Kızartma tavasında yağ vardı. Odaya geçip uzandığım sırada uyuyakalmışım. Aklım kedilerimde kalmıştı. İtfaiye ekiplerine de söyledim. Duman tahliyesinden sonra gidip kedileri alarak güvenli noktaya çıkardım." dedi.
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