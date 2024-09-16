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Antalya'da yangından kurtuldu, kedileri için çabaladı

Antalya'da yangından kurtuldu, kedileri için çabaladı İçinde yağ olan tavayı ocağa koyduktan sonra salonda uyuyakalan Bulut Sicim, yangından kurtarıldıktan sonra kedileri için harekete geçti.