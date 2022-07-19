Bölgede belirlenemeyen nedenle başlayan yangın 30'a yakın ağaca zarar verdi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın bölge halkını korkuttu.

Otluk alanda belirlenemeyen nedenle yükselen alevlere mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Alevlerin yayılarak çok sayıda sera ve ağaçlara zarar vermesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Gözyaşlarını tutamadı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan vatandaşlar da sondajdan çektikleri hortumlarla ekiplere yardımcı oldu.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında ailesine yardım eden 11 yaşındaki Berat Çakır, gözyaşlarını tutamadı.

"Buralara bir şey olmasın"

Korku dolu anlar yaşayan Berat Çakır, “Her yer yandı. Üzerimde bir tedirginlik var. Bende bir şey yok ama buralara bir şey olmasın. Şurada madde kullanan şahıslar var onlardan yangın çıkmış olabilir. Yangın insanın canını acıtıyor” dedi.

Antalya'da yangını gören 11 yaşındaki çocuk gözyaşlarını tutamadı VİDEO



"Herkesi telefonla aradım"

Kızının yangın için kendisini cep telefonu ile aradığını anlatan Ayşe Yıldırım, “Bu köşede ateşi gördüm, herkesi telefonla aradım. Bütün mahalleli buraya geldik. Komşumun ağaçlarının yarısı yandı. Çilek seraları da zarar gördü. Yangından çok korktuk çok. Öyle böyle değil tüm mahalle buraya geldi” diye konuştu.

30'a yakın ağaç yandı

Yangında 30’a yakın avokado, narenciye ve zeytin ağaçları yandı. Bunun yanında ağaçları sulamak için serilen metrelerce hortum da yandı. Bir kaplumbağanın ise yangından azda olsa etkilendiği görüldü.

"23 yıllık avokado ağaçlarıydı"

Avakado ağaçlarının içinde soğutma çalışmalarına devam eden Kerim Çakır, "Komşum ağaçları sulamak için hortum serip geri döndüğünde bir anda yangın başlamış, o da anlayamamış. Büyük ihtimal madde kullanan şahıslardan şüpheleniyoruz. Sürekli bu şahısları uzaklaştırıyoruz. Avokado ağaçlarının büyük bölümü zarar gördü. Limon ağaçları ve seralar zarar gördü. 23 yıllık avokado ağaçlarıydı ve hasada gelmek üzereydi” ifadelerine yer verdi.

İHA'nın aktarımına göre; İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürülen yangın hakkında inceleme başlatıldı.