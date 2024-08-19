Antalya'da yanmış otomobildeki ceset olayında 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde tamamen yanmış bir otomobili görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi direksiyon başında yanmış erkek cesediyle karşılaştı.
Tanınmayacak halde olan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma, yanan otomobilin kiralık olduğunu belirledi.
Soruşturma kapsamında M.G. ve İ.G. isimli kişiler gözaltına alındı.
İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.G. tutuklanırken İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DNA TESTİ BEKLENİYOR
Cesedin Sait N.'ye (28) ait olabileceği ihtimaline karşı yakınları DNA örneği verdi.
Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimliği Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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