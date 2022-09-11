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    Antalya'da yaptığı kaza sonrası yan yatan aracın içinden böyle çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. Kaza sonrası ise şaşırtan diyaloglar yaşandı.
    • 11.09.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 12:48
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    Antalya'da yaptığı kaza sonrası yan yatan aracın içinden böyle çıktı

    Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde ismi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı.

    Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi.

    Yan yatan aracın içinde arkadaşına telefon etti

    Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi.

    Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu.

    Antalya'da yaptığı kaza sonrası yan yatan aracın içinden böyle çıktı VİDEO

    "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim"

    O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

    İHA'nın aktardığına göre sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

    Antalya da yaptığı kaza sonrası yan yatan aracın içinden böyle çıktı #1

    Antalya da yaptığı kaza sonrası yan yatan aracın içinden böyle çıktı #2

    Antalya da yaptığı kaza sonrası yan yatan aracın içinden böyle çıktı #3


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