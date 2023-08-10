Antalya'da yaralı deniz kaplumbağası için seferber olundu Ağzına balık iğnesi saplanan ve yüzgeçlerine de misina dolanan yaralı deniz kaplumbağasını, tekne kaptanı ile tatilciler kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hareketlilik yaşandı. Günübirlik tekne turları düzenleyen kaptan Turgay Meşe, Alanya Kalesi civarında su yüzeyinde çırpınan deniz kaplumbağasını fark etti. Hemen denize atlayan Meşe, çırpınan hayvanı tekneye çıkardı. Tatilciler de harekete geçti Deniz kaplumbağasının ağzına balık iğnesi saplandığı, yüzgeçlerine de misina dolandığı görüldü. Meşe ile teknedeki yerli ve yabancı tatilciler, yaralı hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Denize bıraktılar Önce yüzgeçlerine dolanan misinadan, sonra da ağzındaki balık iğnesinden kurtarılan kaplumbağa denize bırakıldı.