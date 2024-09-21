Antalya'da yardım gelene kadar yaralı kızının elini bırakmadı Manavgat'ta virajı alamayarak takla atan araçta bulunan 3 yaralı yolcudan birinin kızı olduğunu öğrenen baba, olay yerine sağlık ekibi gelene kadar kızının elini bırakmadı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafiğe çıkan Hilal T., Sarılar Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, virajı alamayarak takla attı.

KAZA YAPAN ARAÇ YANMAYA BAŞLADI

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sürücünün araçta sıkıştığı ve araçta yangın başladığı yönündeki ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibinin yanı sıra 112 Sağlık ve Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 yolcunun kendi imkânları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü Hilal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Derya T. ve Ilız A. yaralandı.

KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı genç kızlardan birisinin babası, yerde yatan kızını kucağına alırken elini sıkı sıkı tutarak teselli etmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin kızını ambulansa aldığı ana kadar elini bir an olsun bırakmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acılı baba, kızının ambulansa alınmasının ardından ambulansın arkasından hastaneye gitti.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)