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    Antalya'da yasak aşk kavgası kanlı bitti

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Kemal Ç. ağır yaralanırken, Ramazan T. ise tutuklandı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 19:26
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    Antalya'da yasak aşk kavgası kanlı bitti

    Kumluca'da oturan Ramazan T., kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent’te bir parkta buluştu.

    AV TÜFEĞİYLE VURDU

    İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç., iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T.'ye doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T., Kemal Ç.’yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu.

    Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi’ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

    TUTUKLANDI

    Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklandı.

    Antalya da yasak aşk kavgası kanlı bitti #1

    Antalya da yasak aşk kavgası kanlı bitti #2


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