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    Antalya'da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı

    Köpeğini gezdirmek için sokağa çıkan genç kadın, başıboş dolaşan American staff cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, kadını ve köpeğini çeşitli bölgelerden feci şekilde yaraladı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:07
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    Antalya'da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı

    Antalya’nın Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde köpeğini gezdirmek için evinden dışarı çıkan Gözde Kavzan (30), sitenin dışına çıktığı anda başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

    KÖPEĞE VE SAHİBİNE SALDIRDI

    Köpek, genç kadını bacaklarının çeşitli bölümünden ısırarak yaralarken, köpeğinin de sol arka bacağını parçaladı.

    Sesler üzerine bölgeye gelen komşular, köpeği arka bacaklarından tutarak ayırdı. Yaralanan genç kadın Kepez Devlet Hastanesi’nde, bacağı parçalanan köpeği ise veterinerde tedavi altına alındı. Saldıran köpeğin ise American staff cinsi olduğu belirtildi.

    Antalya da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı #1

    "BACAĞIM GİDERDİ"

    Olayın halen şokunda olan Kavzan, “Kapıdan çıktığımda önce pitbull mu diye anlamaya çalıştım. Tam o arada bakarken bir anda köpeğime saldırdı. Onu tutmaya çalıştım hatta tekme de attım. Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi. O sıra ben yere düştüm, bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Köpeğim çok kötü bir durumda. Çok kan kaybetti. Beni Allah’tan kilitleyerek ısırmadı, yoksa bacağım giderdi. Komşularım geç geldi, sopayla ayırmaya çalıştılar.” dedi.

    Antalya'da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı VİDEO

    "ÇOĞU KEZ ŞİKAYETTE BULUNDUK"

    Daha önce de belediyeye çoğu kez şikayette bulunduk, belediye hiçbir şekilde ilgilenmedi. Burada bir çocuğu da ısırabilir. Başka şeyler de yaşanabilirdi. Olay sabah yaşandı, köpek akşama kadar buradaydı. Bütün gün köpeğimle beraber uyuyamadık. Bütün gün ağladım. Hem başıma gelen olaya hem de duyarsızlığa üzüldüm.” ifadelerini kullandı.

    Antalya da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı #2

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    Antalya da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı #5

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    Antalya da yasaklı ırk, köpeğe ve sahibine saldırdı #7


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