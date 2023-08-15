Antalya’da yaşlı çift öldü, sürücü 12 gün sonra tahliye oldu Kontrolsüz kavşağa gelerek 2 dakika 50 saniye boyunca bekleyen sürücü, hareket ettikten sonra hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yolun dışına savruldu. Feci kazada yaşlı sürücü ile eşi can verirken, çarpan sürücü 12 gün sonra serbest bırakıldı. Çiftin çocukları, tahliye haberine tepki gösterdi.

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İHA

Kontrolsüz bir kavşak, beklemelerine rağmen ölümden kaçamayan bir çift…

Feci kaza, Antalya-Fethiye kara yolu Korkuteli Çevreyolu'nda oldu.

2 dakika 50 saniye boyunca bekledi

Kontrolsüz kavşağa gelip 2 dakika 50 saniye boyunca bekleyen Memiş Günal idaresindeki otomobil, hareket ettikten sonra hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yolun dışına savruldu.

Biri hastanede diğeri olay yerinde can verdi

Kazada Memiş Günal (68) hastanede, eşi Ünzile Günal (63) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çarpan sürücü 12 gün sonra tahliye oldu

15 Temmuz akşamı yaşanan trajik kazada anne ve babasını kaybeden Emrah Günal ve Ayşenur Kara, kazaya karışan diğer sürücünün tahliye olmasına tepki gösterdi.

Acılı kardeşler, “Sürücü Doğan Can K.’nin olaydan 12 gün sonra tahliye edilmesi bizim acımızı daha da büyüttü.” dedi.

Kazada aşırı hızdan kaynaklı karşı araç sürücüsünün de kusuru olduğunu ve fren izi dahi bulunmadığını belirten kardeşler, savcılık talebi ile sürücü Doğan Can K. hakkında mahkemece tutuklama kararı verildiğini söyledi.

"Ölenler insan evladı, sokak hayvanı değil"

Emrah Günal ve Ayşenur Kara, “Biz kazada anne ve babamızı kaybettik. Bir gecede hem yetim hem öksüz kaldık. Ölenler insan evladı, sokak hayvanı değil. Ölen iki canın bedeli, 12 gün içeride kalması mıdır? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Biz yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz. En azından 1 ay tutuklu kalması gereken karşı araç sürücüsünün sebep olduğu 2 canın bedeli, 12 gün içeride kalmak olmamalı.” dedi.