Antalya'da yaşlı çifte dehşeti yaşattı

Antalya'da evlerinin bahçesinde oturan yaşlı çiftin telefonlarını almaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca kendini çiftin evine kilitledi. Özel Harekat Polislerinin operasyonu sonrası yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde, Cengiz Ö. isimli şüpheli, müstakil bir evde oturan Meliha (76) ve Salim Şahin (78) çiftinin evinin bahçesine gelerek telefonlarını almak istedi.

Bu sırada Parkinson hastası Salim Şahin, cep telefonunu vermemek için direnip tepki gösterince Cengiz Ö. panik olup Şahin çiftinin evine girdi.

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HAYALET ROLÜ YAPTI

Şüpheli kapıyı üzerine kilitlerken, dışarda kalan Şahin çifti ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Cengiz Ö.’yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada şüpheli kapının camlarını kırarken, evin içerisinde anlamlandırılamayan hareketler yapan şahıs, beyaz perdeyi üzerine geçirerek ‘hayalet’ rolü yaptı.

Şüpheli şahıs, kırdığı camlardan dışarıya sandalye de attı.

Şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan polislere dönerek, “Sesim kısıldı, keçi sütü, keçi sütü” diye tepki verdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Cengiz Ö., uzun süren ikna çalışmalarına karşılık vermeyince olay yerine Özel Harekat Polisleri çağırıldı. Olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri, 2 saatin sonunda kapıyı kırarak içeri girdi ve Cengiz Ö.’yü etkisiz hale getirdi. Polislere ters kelepçe ile direnmeye çalışan Cengiz Ö., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

''İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY YAŞADIK''

Şahsın evine girdiği Salim Şahin’in kardeşi Hatice Şahin, “Şahsın biri içeriye bahçeye girdi. Ben içeriye girdim kapıyı kilitledim. Abimle yengem dışarıda oturuyordu. Abimin elinden telefonu aldı, dışarıya çıktı. Abim arkasından bağırdı. Yukarıya çıktığını görmedim. Yukarıda dediler, polisi aradım. Kırdı, döktü evi gasp etti. İlk defa böyle bir olay yaşadık biz. 3 saattir içeride. Perdeleri çekti, panjuru kapatmış” dedi.