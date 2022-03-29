Antalya'da 'yatırım' yalanıyla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Vatandaşların sosyal medya hesaplarına el koyarak yüksek kazançlı yatırım yapacaklarına dair paylaşımlarla birçok kişiyi dolandıran 5 şüphelinin 1 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.

Ülke genelinde son dönemlerde yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemi nedeniyle çok sayıda kişi mağdur oldu.

Vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek 'yatırım' paylaşımları yapanlara yönelik emniyet çalışmaları da devam ediyor.

Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

'YATIRIM DANIŞMANLIĞI' YALANI

Şahıslar, paylaşımların akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep etti.

VERGİ VE DOSYA MASRAFI

Sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenleyerek kazandıkları paraları alabilmeleri için çeşitli vergiler ve dosya masrafları adı altında para alarak vatandaşları dolandırdı.

1 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Dolandırıcılığa karıştığı tespit edilen ve bu yöntemle yaklaşık olarak 1 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.