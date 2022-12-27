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    Antalya’da yavru köpeği ısırıp döven şahıs, güvenlikleri darbetti

    Yavru bir köpeği ısırıp döven Adem Y., daha sonrasında gittiği Manavgat Irmağı’ndaki güvenli görevlilerini darbedip polislere direndi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • 27.12.2022 - 13:01
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    Antalya’da yavru köpeği ısırıp döven şahıs, güvenlikleri darbetti

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün ece saatlerinde kucağında yavru bir köpek bulunan Adem Y., Sorgun Bulvarı’na geldiğinde köpeğe eziyet ederken görüntülendi.

    Durumu fark eden bir vatandaşın çektiği görüntülerde Adem Y.’nin köpeği ısırıp dövdüğü belirlendi.

    Çevredekilerin tepkileri üzerine Adem Y., hızla olay yerinden ayrıldı.

    Güvenliği darbedip polise direndi

    DHA’nın haberine göre; Manavgat Irmağı kenarına giden Adem Y., burada görevli Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileriyle tartışarak darbetti.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekibi de yönlendirildi.

    Bir süre polise de direnen Adem Y. darp, polise mukavemet ve hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Antalya’da yavru köpeği ısırıp döven şahıs, güvenlikleri darbetti VİDEO

    Yavru köpek koruma altında

    Adem Y.'nin kucağındaki yavru köpek ise korumaya alındı. Polis merkezinde ifade veren Adem Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adem Y.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Sağlık durumunun kontrolü için veterinere götürülen yavru köpeğin ise işlemlerinin ardından barınağa teslim edileceği belirtildi.

    Antalya’da yavru köpeği ısırıp döven şahıs, güvenlikleri darbetti #1

    Antalya’da yavru köpeği ısırıp döven şahıs, güvenlikleri darbetti #2

    Antalya’da yavru köpeği ısırıp döven şahıs, güvenlikleri darbetti #3


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