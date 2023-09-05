Antalya'da yaya geçidi dehşeti! Aracın çarptığı genç kız can verdi...

Yaya geçidi kurallarını çiğneyen şoförler, can almaya devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kuytu’nun kullandığı 27 ACK 965 plakalı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde yaya geçidinden geçmekte olan 19 yaşındaki Nagihan Yeni’ye çarptı.
Genç kız olay yerinde can verdi
Hafif ticari aracın çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre ileri sürüklediği genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Genç kıza çarptıktan sonra refüjü geçerek karşı şeride geçen hafif ticari araç, Ömercan Kambur’un kullandığı şehirler arası yolcu otobüsünün arka sol bagajına çarptıktan sonra durabildi.
3 kişi yaralandı
Hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kuytu ile araçta yolcu olarak bulunan Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vefat eden genç kızın arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni’nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı bildirilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.
Nagihan Yeni’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.