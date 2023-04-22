Antalya'da yaya geçidinde bekleyen araca kamyon çarptı Antalya'da ışıkta bekleyen Rus ailenin aracına, arkadan çarpan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi.

İHA

Antalya-Alanya D-400 karayolu Hatipler Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen olayda, Antalya'dan, Alanya istikametine giden Aleksandr Demin’in kullandığı araca, ışıklı yaya geçidinde durduğu sırada, aynı istikamette seyir halindeki İsmail G., kamyon arkadan çarparak refüj bariyerlerine sıkıştırdı.

Kazada, Rus uyruklu otomobil sürücüsü Aleksandr Demin eşi Vıta Demin ve çocukları Aleksandr Demin ile kamyon sürücüsü İsmail G., yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ruslar ağır yaralandı

Hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen Rus uyruklu aile, hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazada kamyonun otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'a yerleşeceklerdi

Alanya’ya giden Rus uyruklu ailenin Kıbrıs’ta tatil yaptıktan sonra Antalya Havalimanındaki araçlarını alarak Alanya’ya dönmek üzere yola çıktıkları, kısa süre önce taşınmak için İstanbul’dan ev aldıkları ve bayram sonrasında İstanbul’a taşınma hazırlığında oldukları öğrenildi.