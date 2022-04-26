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    Antalya’da yaya geçidinde kaza: Genç kız metrelerce savruldu

    Yaya geçidinden geçen 16 yaşındaki Sahra K.’ye, M.A.Ö idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Sahra K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    • 26.04.2022 - 13:03
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    Antalya’da yaya geçidinde kaza: Genç kız metrelerce savruldu

    Antalya’da, Manavgat ilçesi Kızılot ışıklı kavşağında, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.A.Ö., idaresindeki otomobil, ışıklı kavşakta bulunan yaya geçidini kullanan 16 yaşındaki Sahra K.’ye çarptı.

    Genç kız, çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulurken eşyaları da etrafa saçıldı.

    Hayati tehlikesi devam ediyor

    İHA’nın haberine göre, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Sahra K.’yi yapılan ilk mücadahelnin ardından hastaneye kaldırdı.

    Shara K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan, otomobilin ön kısmında da büyük hasar oluştuğu öğrenildi.

    Antalya’da yaya geçidinde kaza: Genç kız metrelerce savruldu #1

    Antalya’da yaya geçidinde kaza: Genç kız metrelerce savruldu #2


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