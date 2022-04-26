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- Antalya’da yaya geçidinde kaza: Genç kız metrelerce savruldu
Antalya’da yaya geçidinde kaza: Genç kız metrelerce savruldu
Yaya geçidinden geçen 16 yaşındaki Sahra K.’ye, M.A.Ö idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Sahra K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- 26.04.2022 - 13:03
Antalya’da, Manavgat ilçesi Kızılot ışıklı kavşağında, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.A.Ö., idaresindeki otomobil, ışıklı kavşakta bulunan yaya geçidini kullanan 16 yaşındaki Sahra K.’ye çarptı.
Genç kız, çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulurken eşyaları da etrafa saçıldı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
İHA’nın haberine göre, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Sahra K.’yi yapılan ilk mücadahelnin ardından hastaneye kaldırdı.
Shara K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, otomobilin ön kısmında da büyük hasar oluştuğu öğrenildi.