Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpmasıyla havaya savrulan hamile kadının o anları kameraya yansıdı. Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya Manavgat'ın İbrahim Sözen Caddesi'nde köprü istikametinden Şehit Halil İbrahim Mudul kavşağı istikametine seyir halindeki Ali Arda Tarakçı’nın kullandığı motosiklet, yaya geçidinde durmadı.

Motosiklet sürücüsünün, yaya geçidinden geçmekte olan Betül Özdemir isimli kadına çarpması sonucunda kaza meydana geldi.

HAMİLE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan ve hamile olduğu gözlenen Betül Özdemir’in yardımına, eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Özdemir, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da yaya geçidindeki hamile kadına motosiklet çarptı VİDEO











KENDİSİ DE BEBEĞİ DE İYİ

Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 112 Sağlık ekibinin olay yerine gelmesinin ardından sekerek gelen motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olabileceği ihtimaline karşı sağlık ekibi tarafından atel takıldı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, Betül Özdemir’in eşiyle birlikte motosikletle geldiği, motosikletten inip yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin hızla gelerek kendisine çarptığı ve savurduğu görüldü.



