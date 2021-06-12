Antalya'da üst geçide çıkarak beton bloğa oturan adı öğrenilemeyen kadın, bekçileri görünce yaya üst geçidinden inerek cadde üzerinde koşmaya başladı.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidine çıkan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, üst geçidin beton kolonlarına çıkarak oturdu. Kadını görenler endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇEVREDEKİLERE BAĞIRDI

İhbarla beraber olay yerine bekçilerle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst geçitte oturduğu yerden çevredekilere bağırmaya başlayan kadını, yanında bulunan bir erkek sakinleştirmeye çalıştı.

Antalya'da yaya üst geçidine çıkan kadın, trafiği alt üst etti-Video

BEKÇİLERİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Üst geçidin beton kolonlarında oturan kadın, bekçilerin üst geçide çıktığını görünce koşarak indi. Bekçilerden kaçan kadın, trafiğin yoğun aktığı Mevlana üst geçidinde koşmaya başladı. Bekçilere yakalanmamak için cadde üzerinde koşan kadın, demir bariyerleri de aşarak karşı şeride geçti.

SÜRÜCÜLERİN VE BEKÇİLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Kadın ile yanındaki erkek hem kendi canlarını, hem diğer sürücülerin, hem de peşlerine takılan bekçilerin hayatını tehlikeye attı. Uzun süre bekçileri peşinden koşturan kadın kadın güçlükle yakalandıktan sonra olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünün ardından merkeze götürüldü.