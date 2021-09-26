Antalya’da yayalara yol veren otomobile ticari taksi çarptı

Yaya geçidini kullananlara yol veren otomobile, ticari taksi arkadan çarparken, aynı otomobil de genç bir kıza çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazaya şahit olan genç kızın annesi baygınlık geçirdi.

Sivas’tan tatil için Antalya Side’ye gelen ve Side-Kumköy sınırında bulunan bir otelde konaklayan Korkar ailesi, denize girmek için otelden çıkıp Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Aile, kendilerine yol veren minibüsün önünden geçtikten sonra yaya geçidini ortaladıkları sırada minibüsün yanından hızla geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yürüyüşe devam eden Korkar ailesine bu kez, Side istikametinden gelip Kumköy istikametine gitmekte olan Bülent Yılmaz’ın kullandığı 07 ACR 339 plakalı otomobil yol verdi.

TİCARİ TAKSİ YOL VEREN OTOMOBİLE ÇARPTI

Ancak Yılmaz’ın otomobiline, aynı istikamette seyir halindeki Nazif Yaman’ın kullandığı 07 J 0431 plakalı ticari taksi arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hareket eden 07 ACR 339 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan İrem Korkar’a çarptı ve genç kızı yola savurdu.

Antalya’da yayalara yol veren otomobile çarptı: Genç kız havaya savruldu VİDEO

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Otomobilin kızına çarptığını gören anne Hatice Korkar olay yerinde baygınlık geçirerek yığılıp kaldı.

Otomobilin çarptığı İrem Korkar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, anne Hatice Korkar’ın da önemli bir şeyinin olmadığı belirlendi.

“YAYA GEÇİTLERİNDE YAYALARA SAYGI GÖSTERELİM”

Kaza sırasında İrem Korkar’ın yanında bulunan kuzeni Merve Tanlı, Sivas’tan tatil için geldiklerini belirterek “Denize gitmek için otelden çıktık. Yaya geçidinden geçerken bir minibüs durup yol verdi. Minibüsün yanından bir otomobil hızla geçti. Bir başka otomobil gelip durdu. Bizde yolumuza devam ettik. Bir anda duran otomobile arkadan gelen taksi çarptı ve otomobil hareket edip İrem’e çarptı. Allah’tan çok önemli bir şeyi yok. Ben buradan araç sürücülerine seslenmek istiyorum; lütfen dikkatli araç kullanalım ve kurallara uyalım. Yaya geçitlerinde yayalara saygı gösterelim.” dedi.