Antalya'da yayla yolunda mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 33 kişiyi, belediye ve off-road ekipleri kurtardı.

AA & Ensonhaber

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri, Gökbel Yaylası'na ulaşan yolda kar nedeniyle mahsur kalan araçlarla ilgili aldıkları ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı

Ekipler, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye ulaştıklarında, kar ve buzla kaplı yolda 21 araçta 33 kişinin mahsur kaldığını tespit etti.

Belediye ekipleri ve Alanya Adventure Off-Road üyelerinin işbirliği sayesinde, kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı ve mahsur kalan kişiler güvenli bir şekilde ilçe merkezine döndü.

Buzlanan yollarda tuzlama çalışmaları

Diğer yandan, hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından Alanya Taşatan grup yolu, Hacıbeleni ve Erikçiler kara yolunun bazı bölümlerinde buzlanma meydana geldi. Trafik akışının durduğu bölgelere ulaşan belediye ekipleri, tuzlama çalışmalarını gerçekleştirerek yol güvenliğini sağladı.