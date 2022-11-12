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    Antalya'da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı

    15-16 yaşlarındaki 2 çocuk, yediemin otoparkından çaldıkları 2 hurda motosikleti satmak isterken, polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
    • 12.11.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 11:28
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    Antalya'da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde bulunan parka gelen 15-16 yaşlarındaki suça sürüklenen 2 çocuk, parkta sohbet eden gençlere, hurda motosikletleri olduğunu ve satmak istediklerini söyledi.

    Gençlerin ısrarı üzerine çocuklar, motosikletleri Kavaklı Mahallesi’nde bulunan yediemin otoparkından çaldıklarını itiraf edip paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyince çocuklar bir yandan hırsızlık şüphelilerini oyaladı, diğer yandan durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Satamadan yakalandılar

    Parka gelen polisler ve mahalle bekçileri çocukları yakaladı. Çocukların, bir grup arkadaşıyla birlikte yediemin otoparkının tel örgülerini kesmek suretiyle motosikletleri otoparktan çalıp ormanlık alana götürdükleri belirlendi.

    Çocukların söylediği yerde 2 adet motosiklet ele geçirildi.

    İHA’nın haberine göre; motosikletler yediemin otoparkına teslim edildi.

    Antalya'da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı VİDEO

    Hırsızlık anları kamerada

    Otoparkın güvenlik kamerasında çocukların bir grup arkadaşlarıyla otoparkın yakınlarına geldikleri, otoparkı çevreleyen tel örgüyü kestikten sonra içeriye girip gözlerine kestirdikleri motosikletleri yine girdikleri yerden çıkarıp gittikleri görüldü.

    Antalya da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı #1

    Antalya da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı #2

    Antalya da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı #3

    Antalya da, yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı #4


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