Antalya'da yeni bir hayat kuran kadın 3 aylık eşinden şiddet gördüğü anları kaydetti

Kadına şiddetin yeni adresi Antalya...

Manavgat ilçesinde yaşayan Ç. G., ilk evliliğinden 12 ve 14 yaşlarında 2 tane kız çocuğuna sahip oldu.

Çocuklarıyla bir yaşam süren genç kadın, 2018 yılında tanıştığı ve 2 erkek çocuğu olan Serdar G. ile 5 yıl flört ettikten sonra 5 Aralık 2022 hayatını birleştirdi.

Kızlarının kendisiyle, eşinin çocuklarının da anneleriyle yaşamaya başladığını söyleyen Ç.G. 3 aylık evliliğinde zor günler yaşamaya başladı.

Sık sık alkol kullanan eşinden kızlarıyla birlikte şiddet gördüğünü belirten kadın, şu ifadeleri kullandı:

Evlendikten kısa bir süre sonra kocamın gerçek yüzünü gördüm. Alkol aldıktan sonra kendisini kaybediyor, bana ve kızlarıma olmadık eziyetler ediyordu. Sadece bize değil, aynı apartmanda oturan annesi ve kız kardeşine de dayak atıyordu. Hatta kısa süre önce kız kardeşinin burnunu kırdı. Gerek ben gerekse onlar defalarca şikayette bulunduk. Ama ne yazık ki uzaklaştırma almak dışında bir şey olmadı. Bu uzaklaştırmaları da her zaman ihlal etti.



Yaşananları ispat edebilmek için eve kamera taktırdım. Kamera görüntülerinde her şey tüm açıklığıyla ortada. Son olarak satırla bizi odaya kapatıp darbetti. Komşularımız gelmese neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bu görüntülerle gidip şikayette bulunmama rağmen yine sonuç alamadım.



Şu an arkadaşımın telefonundan arayıp eve dönmemem durumunda evi yakacağını söylüyor. Bir şeyler yapılması için illaki benim ölmem mi gerekiyor. 2 kızımın ve kendimin hayatından endişe duyuyorum. Ne olur sesime kulak versinler.