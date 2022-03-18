Antalya'da yeni evli çiftin dairesi alevlere teslim oldu

Yeni evli Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin oturduğu dairede, bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Daire, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2281 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında, yeni evli Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin evinde, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, polis güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE ERİNE OMZUYLA DESTEK VERDİ

Ekiplerin çalışmasını izleyen Adem Sağlam, evin balkonuna çıkmaya çalışan itfaiye erine omzuyla destek verirken, gözyaşı döken eşi Ayfer Sağlam'a sarılıp teselli etmeye çalıştı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken dumandan etkilenen Betül Orhan adlı genç kız, kedisiyle birlikte apartmanın bahçesine indi.

“BÜTÜN EŞYALARIM YANDI NE YAPACAĞIMIZ BİLMİYORUZ”

Evdeyken dumandan etkilendiğini söyleyen Betül Orhan, "Bir anda her yer duman olunca kedimi alıp, aşağıya indim." dedi.

Yangın başladığında eşi Adem ile evde olduğunu belirten Ayfer Sağlam ise, "Bir anda odalar duman oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bütün eşyalarım yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.