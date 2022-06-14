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Antalya'da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Antalya'da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Tanıştıktan saatler sonra kavga ettiği Hasan Bulut'u 5 bıçak darbesiyle öldüren Sinan C., ifadesi alındığı sırada bıçakladığı kişi için "Öldü mü" diye sordu.