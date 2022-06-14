Petrol
124.14
1.55%
Euro
18.077
0.47%
Dolar
17.2739
0.07%
Altın
1.01
0.14%
Borsa
2522
0.48%
Bitcoin
385.304
-6.79%
BTXN Coin
8.96
9.26%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Antalya'da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

    Tanıştıktan saatler sonra kavga ettiği Hasan Bulut'u 5 bıçak darbesiyle öldüren Sinan C., ifadesi alındığı sırada bıçakladığı kişi için "Öldü mü" diye sordu.
    • 14.06.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde yaşanan olayda birlikte sohbet eden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti.

    DHA'nın haberine göre; Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı.

    Kurtarılamadı

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Adliyeye sevk edildi

    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Sinan C., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.

    'Öldü mü' diye sordu

    İfadesi alınan Sinan C.'nin, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi.

    Antalya da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü #1

    Antalya da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü #2

    Antalya da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü #3


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    'Sosyal medya ile mücadele ediyoruz'
    Gündem

    'Sosyal medya ile mücadele ediyoruz'

    Kağıthane’de yangın paniği
    3. Sayfa

    Kağıthane’de yangın paniği

    Görüş Bildir