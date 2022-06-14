- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Antalya'da yeni tanıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Tanıştıktan saatler sonra kavga ettiği Hasan Bulut'u 5 bıçak darbesiyle öldüren Sinan C., ifadesi alındığı sırada bıçakladığı kişi için "Öldü mü" diye sordu.
- 14.06.2022 - 16:15
- Güncelleme : 14.06.2022 - 16:45
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde yaşanan olayda birlikte sohbet eden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti.
DHA'nın haberine göre; Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı.
Kurtarılamadı
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adliyeye sevk edildi
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Sinan C., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.
'Öldü mü' diye sordu
İfadesi alınan Sinan C.'nin, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi.