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    Antalya'da yer kavgası yapan seyyarşar silah çekti

    Seyyar satıcıların yer kavgası sırasında silahlar çekilince bir otomobil kurşunlandı. Olayda 2 kişi yaralanırken, hastane bahçesinde toplanan yakınlar da tartıştı.
    • 02.07.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 11:36
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    Antalya'da yer kavgası yapan seyyarşar silah çekti

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kumköy turizm merkezinde hurdacılık ve seyyar satıcılık yapan, yer tartışması nedeniyle aralarında husumet olduğu bildirilen 2 grup arasındaki gerginlik silahlı saldırıyla sonuçlandı.

    Hasan D., Hakan D. ve Şahin D. araç ile seyir halindeyken aralarında husumet bulunan S.D., Y.D. ve Ö.D. isimli şahıslarla karşılaşınca av tüfeği ile araçlarına arkadan ateş ettiler.

    Otomobili terk ettiler

    Arka camdan otomobilin içerisine giren saçmalar araçtaki S. D. ve Y.D. isimli şahısların yaralanmalarına neden oldu. Ateş açanlar olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan şahısların bulunduğu otomobil Hatipler Mahallesi girişinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Otomobildeki yaralıların araçtaki üçüncü kişi tarafından hastaneye götürülüp aracın terk edildiği öğrenildi.

    Antalya'da yer kavgası yapan seyyarşar silah çekti VİDEO

    Antalya da yer kavgası yapan seyyarşar silah çekti #1

    Hastane önünde tartışma

    Yaralı şahıslar kaldırıldıkları Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralı yakınlarından oluşan kalabalık bir grup hastane önünde kendi aralarında taşkınlık yaşadı.

    Antalya da yer kavgası yapan seyyarşar silah çekti #2

    Şüpheliler tutuklandı

    Diğer taraftan, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Kumköy Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri terk edilen otomobilde yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayın şüphelileri olan Hasan D., Hakan D. ve Şahin D. JASAT ve Kumköy Karakolu ekiplerince Sarılar Mahallesinde ikamette ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya da yer kavgası yapan seyyarşar silah çekti #3


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