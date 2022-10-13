Antalya'da yerli halka simit satmayan seyyar satıcıya para cezası kesildi

Yerli turiste tezgahında simit olmasına rağmen satış yapmayan seyyar satıcının görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, şahsa bin 162 lira idari para cezası uyguladı. Faaliyetlerinden de men edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde simitçinin turistlere uyguladığı tarife ortaya çıktı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kent sakinlerinden M.Ö. ile eşi H.Ö. çifti turist gezisine çıktı.

Simit satışı yapmadı

Son olarak müzeye gelen çift, seyyar simitçiden simit almak istedi.

DHA'nın aktarımına göre; simitçi tarafından kendisine satış yapılmayan M.Ö. aralarında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Antalyalı simitçinin yerli ve yabancı turiste ikili tarifesi VİDEO

"Simitçimiz Türk olduğumuz için simit vermiyor"

Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere de 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'Sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce 'Simit yok' dedin." diyerek tepki gösterdi.

"Turiste 20 liradan simit satıyorum"

1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Turistin yanında sana simit satamam. Turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim fakat ağabey turistin yanında 'Yok' derim. Simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem." dedi.

Ekipler harekete geçti

Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, konuya ilişkin Demre Belediyesi de harekete geçti.

"Toplam bin 162 lira idari para cezası uygulandı"

Belediye tarafından yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Demre Belediyesi zabıta ekiplerince bahsi geçen kişinin B.M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. B.M.'ye 'seyyar satıcılık yapmaktan, ekmek ve simit gibi gramaj ve fiyatı ilgili kurumca belirlenen azami satış fiyatına uymamaktan' toplam bin 162 lira idari para cezası uygulandı ve ayrıca faaliyetlerinden men edildi. İlçemizde bu tür seyyar faaliyette bulunan satıcılara müsaade edilmeyerek denetimlerimiz devam etmektedir." denildi.





