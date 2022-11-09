Antalya'da yetim aylığı için anlaşmalı boşanan 122 çift tespit edildi

Yetim ve ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanan çiftler üzerinde denetim sıkılaştırıldı. SGK Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, usulsüzlük yapan 122 kişinin yetim aylığını durdurdu.

Yetim ve ölüm aylığı evlendiği için kesilen, bu sebeple maaşlarını geri almak için anlaşmalı olarak boşandığı tespit edilen şahısların sayısında artış meydana geldi.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüzlük yapan çiftlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını artırdı.

75 denetmen ihbarların üzerine araştırma başlattı

Antalya SGK İl Müdürlüğü'nde görevli 75 denetmen, gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda, 122 kişinin anlaşmalı olarak boşandığını belirlendi.

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" kapsamında resmiyette boşandığı eşiyle birlikteliğine devam eden ve beraber yaşadığı belirlenen eşlere bağlanmış olan yetim gelir ve aylıkları kesildi.

Şikayet için 'Alo 170'

SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, vatandaşların bu tarz olaylara tanıklık etmesi üzerine Alo 170 iletişim merkezi ve CİMER'e ya da bizzat kuruma gelerek ihbar ve şikayette bulunması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, sosyal güvenlik denetmenleri tarafından Antalya genelinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

"İhbar ve şikayetler yakın aile bireylerinden geliyor"

Özellikle de yetim ve ölüm aylığı alan çiftlerin ihbarını yakın aile üyeleri tarafından yapıldığını dile getiren Beyazıt Albay, "SGK İl Müdürlüğü olarak kayıt dışı istihdamın önlenmesinin yanı sıra yürüttüğümüz faaliyetlerden önemli bölümünü ihbar ve şikayete bağlı anlaşmalı boşanmaların belirlenmesi oluşturuyor. Genellikle ihbar ve şikayetler yakın aile bireylerinden geliyor." sözlerini kaydetti.

"122 kişinin geliri durduruldu"



DHA'dan edinilen bilgilere göre Ablay, "Bu yıl 9 ayda 122 kişinin geliri durduruldu, muvazaalı olduğu tespit edildi. 308 ihbarın incelemesi sürdürülüyor. 9 ayda yaklaşık 500 anlaşmalı boşanma ihbarı aldık." dedi.