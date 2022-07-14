Serasında yetiştirdiği yaklaşık 800 kilogram patlıcanı Çınaraltı Meydanı’na getiren Mustafa Göksu, vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Antalya’nın Serik ilçesinde, sebze üretimi yapan Mustafa Göksu, hasat ettiği patlıcanları Çınaraltı Meydanı’na getirdi.

Kasaların üzerine “İhtiyacı olan alsın” yazan Göksu, vatandaşlara katkıda bulunmak istediğini söyledi.

AA’nın haberine göre; Göksu, 800 kilogram civarında patlıcanı açtığı tezgahta halka ücretsiz dağıttı.

“Mallarını çöpe döken esnafa karşı güzel bir örnek”

Patlıcanlardan alan Ayşe Bulut, "İnsanların desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde sebzeleri getirip uygun fiyata verecekleri yerde mallarını çöpe döken esnafa karşı güzel bir örnek gösteren kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Antalya'da yetiştirdiği patlıcanları ücretsiz dağıttı VİDEO

