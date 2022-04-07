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    Antalya'da yıkım anlaşmazlığı çıkan arazide arbede yaşandı

    2B arazisinde henüz tapusu çıkmayan 70 hanenin, yapılarını yıkmaya gelen belediye ekipleri ile ev sahipleri arasında gerginlik çıktı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 14:52
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    Antalya'da yıkım anlaşmazlığı çıkan arazide arbede yaşandı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde 2B arazisi üzerindeki tapu için başvuruda bulunan 70 vatandaşın, henüz tapuları çıkmadan konteyner ev, su basmanı ve çeşitli yapılar yapmasının ardından yıkım karar verildi.

    Kepez Belediyesine bağlı ekipler sabah erken saatlerde yıkım için bölgeye hareket etti.

    Davul ve zurnayla karşılandılar

    Jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, yapı sahipleri gelen yıkım ekibini davul ve zurnalarla karşıladı, ardından konvoyla yıkım bölgesine hareket etti.

    İş ciddiye binince arbede çıktı

    Burada ise yapı sahipleriyle ekipler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

    Yıkıma engel olmak isteyen vatandaşlara jandarma ekipleri müsaade etmezken, iş makinaları sırasıyla yıkımı gerçekleştirmeye başladı.

    "Ne olduğunu anlayamadığımız şekilde yıkıma başlandı"

    Bölge sakinlerinden Fuat Şen, "70 hane var. Kimi konteynerinde, kimi evinde, bahçesinde yaşıyor. Burada bir yaşam sirkülasyonu var. Ne olduğunu anlayamadığımız şekilde yıkıma başlandı. Bize herhangi bir tebligat yapılmadı. 2B arazisi ancak kişilere kadastro tarafından kişilere buraların tespitleri yapıldı. Sadece sürecin tamamlanıp tapuların alınmasını bekliyorduk." dedi.

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