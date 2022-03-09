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Antalya’da, yol kenarında çıplak erkek cesedi bulundu

Antalya’da, yol kenarında çıplak erkek cesedi bulundu

Yol kenarında çıplak bir vaziyette bulunan erkek cesedinin, 52 yaşındaki Selahattin Erbaş’a ait olduğu belirlendi. Erbaş’ın eski eşi Ç.Y. ile U.P. isimli bir şahıs gözaltına alındı.