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- Antalya’da, yol kenarında çıplak erkek cesedi bulundu
Antalya’da, yol kenarında çıplak erkek cesedi bulundu
- İHA
- 09.03.2022 - 11:43
- Güncelleme : 09.03.2022 - 12:00
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi’nde, dün akşam saat 21.00 sıralarında, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
KAN KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ
Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş’ın, ilk incelemelerde kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendirildi.
EVDE KAN İZLERİNE ULAŞILDI
Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı.
Evde bulunan Erbaş’ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P. (41) gözaltına alındı.
Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.