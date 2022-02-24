Antalya'da yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistleri soydular

Antalya ve İstanbul’da yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp cep telefonu ve kredi kartlarını çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla Muğla’da yakalandı.

İngiliz turiste hayatının şokunu yaşatan olay, 8 Şubat Salı günü saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde yaşandı. Yabancı uyruklu Mokhles Kouakbi, yol sorma bahanesiyle İngiliz turistle tanıştı.

Ardından bir mekana giden ikiliden Kouakbi, İngiliz turistin içeceğine iddiaya göre uyku ilacı karıştırarak bilincini kaybetmesini sağladı.

Turiste ait cep telefonu ve kredi kartını alan şüpheli, Muratpaşa ilçesinde farklı tarihlerde çeşitli kuyumculardan yaklaşık 135 bin TL değerinde altın aldı.

Kouakbi, suç ortağı yabancı uyruklu Hüseyin Hasan ile birlikte farklı kuyumcularda altınları bozdurup Muğla’nın Fethiye ilçesine kaçtı.

KAMERALAR İNCELENDİ OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

İngiliz turistin ihbarı üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği mekanlarda ve kuyumcularda güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, şehir değiştiren şüphelilerin izini sürerek operasyonu başlattı. Muğla'da kıskıvrak yakalan şüpheliler, Antalya’ya getirildi.

Yapılan sorgulamada Mokhles Kouakbi’nin İstanbul’da aynı yöntemlerle 4 farklı turistin telefonları ve kredi kartlarını aldığı tespit edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAN BİTEN HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMIYORUM"

Mağdur İngiliz turist ise, polise verdiği ifadede bilinci kapandıktan sonra kendine gelene kadar geçen süre zarfında olan biten hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Öte yandan, Mokhles Kouakbi’nin İngiliz turistle bir mekandaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. İngiliz turiste içeceğini içmesi konusunda telkinde bulunan şüphelinin ne kadar içtiğini de iyice kontrol ettiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerin devamında ise Mokhles Kouakbi ve Hüseyin Hasan’ın turistlerden aldıkları cep telefonu ve kredi kartlarından elde ettikleri paralarla kuyumculardan altın almaları ve bozdurmaları yer aldı.