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    Antalya'da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı

    Yol üzerinde tartışan iki kişiden birine kavga esnasında otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sürücü Cemal Polat, "Son anda gördüm. Firene bastım, 2 metre sürüklendik" dedi.
    • 26.06.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 14:22
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    Antalya'da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı

    Antalya'da ilginç bir kaza olayı meydana geldi.

    Muratpaşa ilçesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi'nde yürüyen iki kişi tartışmaya başladı.

    Tartışma, kısa süre içinde yerini kaygaya bıraktı.

    Kavga edenlerden birine araba çarptı

    Kavga eden ikili, karşıdan gelen otomobili fark etmeyince tartışanlardan birine Cemal Polat'ın hakimiyetindeki araç çarptı.

    Antalya'da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı ViDEO

    Antalya da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı #1

    Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

    Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

    Antalya da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı #2

    Sürücü olayı anlattı

    Yaşanılanları anlatan sürücü Cemal Polat, "Yoldan geliyordum. Taksi bakış açımı kapattı. 2 tane alkollü şahıs kavga ediyor. Birisi diğerini savurduğu için yere düşüyor. Ben son anda gördüm. Firene bastım, 2 metre sürüklendik." dedi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı #3


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