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- Antalya'da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı
Antalya'da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı
- 26.06.2022 - 13:39
- Güncelleme : 26.06.2022 - 14:22
Antalya'da ilginç bir kaza olayı meydana geldi.
Muratpaşa ilçesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi'nde yürüyen iki kişi tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa süre içinde yerini kaygaya bıraktı.
Kavga edenlerden birine araba çarptı
Kavga eden ikili, karşıdan gelen otomobili fark etmeyince tartışanlardan birine Cemal Polat'ın hakimiyetindeki araç çarptı.
Antalya'da yol üstünde kavgaya tutuşanlara araç çarptı ViDEO
Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.
Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı
Sürücü olayı anlattı
Yaşanılanları anlatan sürücü Cemal Polat, "Yoldan geliyordum. Taksi bakış açımı kapattı. 2 tane alkollü şahıs kavga ediyor. Birisi diğerini savurduğu için yere düşüyor. Ben son anda gördüm. Firene bastım, 2 metre sürüklendik." dedi.
Soruşturma devam ediyor
İHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.