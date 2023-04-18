Antalya'da yola dökülen kaygan madde kazaları da beraberinde getirdi Bölgede seyir halinde olan 6 araç kazaya karıştı. Kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkan araç sürücüleri, şans eseri yara almadan kurtuldu.

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi.

Alanya istikametinden aracıyla gelen Mehmet Bozkurt, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından bariyerlere çarparak durdu. Yapılan incelemede yola bir başka araçtan kaygan madde döküldüğü tespit edildi.

5 araç daha kayarak kaza yaptı

Daha sonra bölgede 5 araç daha kazaya karıştı.

Araçların seyir halinde ilerlerken yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktığı, bu nedenle kazaların yaşandığı belirtildi.

Kazalarda şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Jandarma önlem aldı

Diğer taraftan, bir ihbardan dönen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu’na bağlı ekip, kazayı görerek bölgeye geçti.

Önlem alıp, tepe lambaları açmak suretiyle gelen araçları sürekli uyardı.

Kaza olduğunu ve yolun kaygan olduğunu anons yapan jandarma ekipleri, sürücülerden dikkatli geçmelerini belirterek kazaya daha fazla aracın karışmasının önüne geçmiş oldu.