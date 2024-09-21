İHA
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi mevkisinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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