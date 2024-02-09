Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 20 kişi yaralandı.

DHA

Antalya'nın Akseki ilçesinde Trabzon-Antalya seferini yapmak için yola çıkan 61 AU 576 plakalı yolcu otobüsü, Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Manavgat'taki hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)