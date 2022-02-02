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    Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı

    Bir yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan geri manevrayla çıkan tıra arkadan vurdu. Kazada 11 yolcu yaralandı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:28
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    Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı D-400 kara yolunda terminale gitmek için yan yola giren Mustafa Parmaksızoğlu yönetimindeki 42 ERG 57 plakalı yolcu otobüsü, geri manevra ile akaryakıt istasyonundan çıkmaya çalışan tıra çarptı.

    11 YARALI

    Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaza sonucu otobüsteki yolculardan 11'i hafif yaralandı. Yaralılardan 7’sine kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, 4’ü ise hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı #1

    Antalya da yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı #2

    Antalya da yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı #3



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