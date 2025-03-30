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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Hasan Yiğit idaresindeki yolcu otobüsü karşı yönden gelmekte olan Mesüt Özlemiş idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Mesüt Özlemiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyla Özlemiş olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILDI

Yine aynı otomobil de yolcu olarak bulunan Ümmü Gülsüm Özlemiş, Kübra Özlemiş, Leyla Özlemiş, Süleyman Özlemiş yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otobüste yaralanan kimse olmadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otobüs şoförü gözaltına alındı.