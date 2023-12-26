Antalya'da yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltında Bir acenteye bağlı olarak çalışan aracın yolunu korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kesen 2 taksici gözaltına alındı.

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İHA

Antalya'da taksici krizi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre otelden müşterilerini alarak havaalanına gitmek üzere yola çıkan E.K.'nin yolu, ticari taksi şoförleri Y.E.G. ve Ş.Ç. tarafından kesildi.

Şikayetçi oldu

E.K., korsan taksicilik yaptığını iddia ederek evraklarını kontrol etmeye çalıştıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında şikayetçi oldu.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde müşteki E.K.'nin yolcu taşıma belgesinin olduğu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığı tespit edildi.

Taksiciler gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak şüpheliler Y.E.G. ve Ş.Ç. isimli şahısların hakkında, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak gözaltına alındıkları bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)