Antalya'da yolda 15 bin lira buldu! Sahibine teslim etmek için zabıtaya koştu Yolda para bulan Sinan Tümben, "Araştırmalar sonucu paranın sahibinin Hacı Uluz olduğunu tespit ettik ve kendisine parasını verdik. İnsani görevimi yerine getirdiğim için mutluyum" dedi.

Antalya Kemer'de yaşayan ve esnaf olan Sinan Tümben, evine giderken yolda para buldu.

Kemer Küçük Sanayi Sitesi civarında yolda 15 bin lira para bulan Tümben, bulduğu parayı zabıta personeli Nilüfer Uysal’a teslim etti.

Zabıta tarafından yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahibinin Hacı Uluz olduğu tespit edildi.

Uluz, kaybettiği 15 bin lirasını Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, zabıta personeli Nilüfer Uysal eşliğinde, parayı bulan esnaf Sinan Tümben’den teslim aldı.

Tümben, yaptığı açıklamada, iş dönüşü eve giderken yolda para bulduğunu ve durumu Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne anlattığını söyledi.

"İsanı görevimi yerine getirdim"

Tümben, ilk başta aklına belediyeye ilan vermek geldiğini ifade ederek, "Zabıta personeli Nilüfer Uysal, ‘İlan verirseniz sahibi çok olur’ dedi ve bizi uyardı. Biz zabıtadan yardım istedik. Araştırmalar sonucu paranın sahibinin Hacı Uluz olduğunu tespit ettik ve kendisine parasını verdik. İnsani görevimi yerine getirdiğim için mutluyum” dedi.

"Böyle duyarlı arkadaşlarım olduğu için mutluyum"

Hacı Uluz ise çantasında 25 bin lira parası olduğunu ve 10 bin lirasını çalışanlarına dağıttıktan sonra geri kalan parayı çantasına koyduğunu sandığını söyledi.

Daha sonra çantasında 15 bin lirayı bulamayan Uluz, dükkanda yaptığı tüm aramalara rağmen parasını bulamadığını belirterek, “Sanayi esnafı arasında kurulan bir sosyal medya grubunda esnaf bir arkadaşımız gruba para bulunduğunu yazmış. Paramı bir esnaf arkadaşımızın bulduğunu ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Nilüfer Uysal’a teslim ettiğini öğrendim.

Paramı bulan Sinan Tümben ile telefonda görüştüm ve bana ‘Ben bu parayı yiyeceğim” diye espri yaptı. Sinan Bey'le zaten daha önce görüşüyorduk. Böyle duyarlı arkadaşlarım olduğu için çok gururluyum. Kendisine, Zabıta Müdürümüz Erhan Kurtoğlu’na ve zabıta personeli Nilüfer Uysal’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Parayı bulmak için inceleme yapıldı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu da 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğince buluntu eşya ve kayıplarla ilgili bir görevleri olduğuna işaret ederek, “Zabıta müdürlüğümüze gelen kayıp para ihbarı sonucunda gerekli tüm incelemeleri yaptık ve paranın sahibine ulaştık.

Parayı bulan ve paranın sahibini müdürlüğümüze davet ettik ve kendilerine parayı teslim ettik. Parayı Bulan Sinan Tümben’e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.