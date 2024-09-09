Antalya'da yoldan çıkan otomobil 50 metre yuvarlandı: Sürücü öldü Kepez'de direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı otomobil şarampole yuvarlanarak 50 metre boyunca takla attı. Yaşanan kaza sonrası araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Uğur Bozdoğan, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiliyle evden çıktı.

Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Bozdoğan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

50 METRE BOYUNCA TAKLALAR ATTI

Sürüklenerek şarampole yuvarlanan otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.

SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.

4 AYLIK BEBEĞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)