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    Antalya'da yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu

    Antalya’da yoldan çıkan otomobil, pamuk tarlasına girerek takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 16:26
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    Antalya'da yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu

    Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm yolu Eminceler mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıca’nın kullandığı 07 DE 133 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, pamuk tarlasına uçarak takla attı.

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    Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada otomobil sürücüsü Sarıca ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

    Antalya da yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu #1

    Antalya da yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu #2

    Antalya da yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu #3

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