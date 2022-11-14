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    Antalya'da yoldan geçen araçlara taş atıldı

    Gece saatlerinde çevre yolunda bekleyen bir grup, ellerine aldıkları taşları seyir halindeki araçlara attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 14.11.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:49
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    Antalya'da yoldan geçen araçlara taş atıldı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Gece saatlerinde tel örgünün arkasında toplanan bir grup, ellerinde taşlarla bir süre bekledi.

    Araçlara isabet etti

    Daha sonra yoldan gezen kamyon ve otomobillere taşlarla saldırmaya başladı.

    Taşların birçoğunun araçlara isabet ettiği görüldü.

    Araçlar durdu, şahıslar kaçtı

    Sürücülerin duruma tepki görmek amacıyla yolun ortasında durduğunu gören şahısların kaçtığı öğrenildi.

    Sürücüler ise ölümle burun buruna geldikleri anlara isyan etti.

    O anlar kamerada

    O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İHA'nın aktarımına göre; sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi.

    Antalya'da yoldan geçen araçlara taş atıldı VİDEO

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