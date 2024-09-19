Antalya'da yolun karşısına geçmek istedi: Önce motosiklet ardından otomobil çarptı
İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam 22.15 sıralarında D400 karayolu üzerinde, Serik-Belkıs köprüsü arasında Zeki Acar (52) isimli vatandaş, yolun karşısına geçtiği sırada A.E.’nin kullandığı 07 BUT 53 plakalı kendisine çarptı.

Daha sonra yere yığılan Acar’a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

ÖNCE MOTOSİKLET SONRA DA ARAÇ ÇARPTI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E., durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Zeki Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acar’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Adli Tip Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör