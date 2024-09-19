Haberler



3. Sayfa



Antalya'da yolun karşısına geçmek istedi: Önce motosiklet ardından otomobil çarptı

Antalya'da yolun karşısına geçmek istedi: Önce motosiklet ardından otomobil çarptı Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen adam, motosiklet ve ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.