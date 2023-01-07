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    Antalya'da yumrukladığı babası kafasını çarparak öldü

    Manavgat ilçesinde Mehmet E., alkollü olduğu nedeniyle tartıştığı babasını yumrukladı. Bu etkiyle başını yere çarpan baba hayatını kaybetti.
    • 07.01.2023 - 15:58
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    Antalya'da yumrukladığı babası kafasını çarparak öldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Ocak günü Mehmet E. (28) isimli genç, eve alkollü geldiği gerekçesiyle babasıyla tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Mehmet E.'nin babası Ömer E.'ye ekmek bıçağıyla saldırması üzerine araya giren anne R.E. kolundan bıçak darbesiyle yaralandı.

    Oğlunun yumruğuyla  düştü, başını yere çarptı

    Oğlunun yumruk darbesiyle yere düşen baba Ömer E. ise başını yere çarparak ağır yaralandı. R.Ö. ve Ömer E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Hayati tehlikesi bulunan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 61 yaşındaki Ömer E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Cezaevine gönderildi

    Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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