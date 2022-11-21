Antalya’da yüzde 60’lık ‘Alman-Rus-İngiliz’ yoğunluğu

Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında 75 bin 563 uçakla 12 milyon 459 bin 107 turist geldi. Bu rakamın yüzde 60’ını sırasıyla Alman, Rus ve İngiliz turistler oluşturdu.

Turizmin başkenti Antalya, yaz sezonu dışında da akın akın turist ağırlamaya devam ediyor.

Yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi Antalya'ya, sadece Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden 12 milyon üzerinde turist geldi.

1 Ocak-20 Kasım arasında 12 milyon 459 bin 107 turist geldi

Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, kente 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında 75 bin 563 uçakla 12 milyon 459 bin 107 turist geldi.

Ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında ise Almanya 3 milyon 259 bin 901 turist ile birinci sırada yer alırken, onu 2 milyon 714 bin 383 ile Rusya, 1 milyon 213 bin 613’le İngiltere takip etti.

20 günde 2 bin 882 uçak

Bu ülkeden gelen turist sayısı toplam rakamın yaklaşık yüzde 60’ını oluştururken, ilk üç sırayı 745 bin 137 turistle Polonya ve 342 bin 330 ile Kazakistan takip etti.

İHA'nın haberine göre 1-20 Kasım tarihleri arasında ise Dış Hatlar Terminaline 2 bin 882 uçakla 304 bin 486 turist geldi.