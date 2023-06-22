Antalya'da yüzde 70 engelli genci 5 kişi darbetti: Şikayetçi oldu Yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli 23 yaşındaki Şahin Lafcı, trafikteki tartışmada “Ne bakıyorsun. Ben sinir hastasıyım” diyen sürücü ile 4 arkadaşı tarafından darbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan yüzde 70 engelli Şahin Lafcı, elektrikli motosikleti ile mahallede gezintiye çıktı.

Kafeler Caddesi’nde seyir halinde olan Lafcı’ya, iddiaya göre 07 MYJ 47 plakalı hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, “Ne bakıyorsun” diye laf attı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 kişi darbetti

Otomobilden inen 5 kişi, Şahin Lafcı'yı darbetti.

Durumu fark eden esnaf olaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

"Engelliyim dedim başıma vurdular ağladım"

Olayın ardından Şahin Lafcı, darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

KGYS görüntülerinin de olduğu belirtilen olaya karıştığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Yaşadığı olayı unutamadığını belirten Şahin Lafcı şu ifadeleri kullandı:

Motosikletimle giderken karşımdan geldiler. Selektör yaparak uyardım. Durup 'Ne bakıyorsun?' dedi sürücü. Ben de bakmadığımı, engelli olduğumu söyledim. 'Bak ben sinir hastasıyım' diyerek üzerime yürüdü. Sonra giderken ben plakasını aldım. Tekrar gelip beni darbetti. Yere düştüm, başıma ve kulağıma vurdular.

"Ceza almasını istiyorum"

Olay sonrası başında ve kulaklarında ağrı olduğunu belirten Şahin Lafcı, "Darbedilince ağladım. Şikayetçi de oldum. Ceza almalarını istiyorum." diye konuştu.

Selamet Lafcı da oğlunun başına gelenleri duyunca şaşkınlık yaşadığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.