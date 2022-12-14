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- Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada
Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada
Kasksız motosiklet sürücüsü, plakası olmayan motosikleti ile ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle adeta tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
- 14.12.2022 - 15:22
- Güncelleme : 14.12.2022 - 15:48
Trafikte tehlikeli yolculuklar sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
Kendi canını ve diğer yolcuların canını hiçe sayan sürücüler, büyük tepki topluyor.
Bu kez görüntülerin adresi Antalya.
Yüzüstü yatarak kullandı
Bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde ilerlediği sırada yüzüstü yatarak kullanmaya başladığı görüldü.
Kentin en işlek caddesinde yaşanan olayda, sürücünün kasksız olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre; son sürat araçların arasında ilerleyen sürücü, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
O anlar seyir halindeki bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada ViDEO