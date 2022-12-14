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Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada

Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada

Kasksız motosiklet sürücüsü, plakası olmayan motosikleti ile ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle adeta tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.