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    Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada

    Kasksız motosiklet sürücüsü, plakası olmayan motosikleti ile ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle adeta tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
    • 14.12.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 15:48
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    Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada

    Trafikte tehlikeli yolculuklar sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

    Kendi canını ve diğer yolcuların canını hiçe sayan sürücüler, büyük tepki topluyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Antalya.

    Yüzüstü yatarak kullandı

    Bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde ilerlediği sırada yüzüstü yatarak kullanmaya başladığı görüldü.

    Kentin en işlek caddesinde yaşanan olayda, sürücünün kasksız olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; son sürat araçların arasında ilerleyen sürücü, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

    O anlar seyir halindeki bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Antalya'da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada ViDEO

    Antalya da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada #1

    Antalya da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada #2

    Antalya da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada #3

    Antalya da yüzüstü yatarak motosikleti kullanan genç kamerada #4


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