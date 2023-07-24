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Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.
Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yangınların ardından güvenlik güçleri sıkı denetimlerine devam ediyor.
Yangınlarla mücadele devam ederken yangının adresi bu kez de Antalya oldu.
Zeytinlik alanda yangın
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.