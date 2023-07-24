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Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yangınların ardından güvenlik güçleri sıkı denetimlerine devam ediyor.

Yangınlarla mücadele devam ederken yangının adresi bu kez de oldu.

Zeytinlik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.