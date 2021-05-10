Antalya’da zihinsel engelli genç kızın başı kafes demirlerine sıkıştı

Kendisine zarar vermemesi için ailesi tarafından odasında kafese kapatılan 26 yaşındaki engelli kız, kafasının kafese sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi’nde ikamet eden 26 yaşındaki Hafize Bakır, 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeni ile yaşamına zihinsel engelli olarak devam etti.

Genç kız, kendisine zarar vermemesi için ailesi tarafından odasında kafese kapatıldı.

Anne ve babası ile yaşamını sürdüren Bakır’ın kafası, kafesin üst kısmındaki demirlere sıkıştı.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve gelen aile ve komşular, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kızını gören baba olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hafize Bakır’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri inceleme ekibi, Adi Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“BU AİLE KIZLARI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Bakır Ailesi'nin komşuları, genç kızın bazı geceler sabahlara kadar bağırdığını, kendisine ve etrafına zarar verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Allah var. Anne ve babası bir kez bile of demedi. Kızlarıyla en iyi şekilde ilgilendi. El bebek gül bebek onu teskin etti. Kız kardeşi ve eniştesi de her gün gelip onunla ilgilendi. Sürekli kendisine zarar verip evin penceresinden ve balkonundan atladığı için evin balkonunu penceresini perde ile kapattılar. Kendisine daha fazla zarar vermemesi için de evin bir odasına kafes yaptırdılar. Kafesin kapısı açık oluyordu. Ama ilacını almadığı zamanlarda kendisine zarar vermemesi için kafesin kapısını kapatıyorlardı. Bu aile kızları için elinden geleni yaptı. Biz buna şahidiz.”